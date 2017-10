Derniers dans l’Est la saison dernière, les Devils y sont aujourd’hui quatrièmes, résultat d’un excellent début de saison.

Le New Jersey a déjà connu deux séquences de trois gains d’affilée.

Les Devils ont une fiche de 6-2-0, leur meilleure à ce point-ci depuis 2002, alors qu’ils affichaient le même dossier.

«Nous avons joué avec beaucoup d’intensité, a commenté l’entraîneur John Hynes. Nous sommes fin prêts depuis le tout début de la saison.»

Six joueurs ont fait mouche trois fois, tandis que quatre ont réussi deux buts. Taylor Hall et la recrue Will Butcher mènent avec neuf points chacun, suivi de sept chacun pour Kyle Palmieri et Nico Hischier.

Hischier a été le tout premier choix du repêchage de cette année. Six de ses points ont été obtenus lors des quatre derniers matches.

Jesper Bratt, un choix de sixième tour l’an dernier, en est déjà à trois buts et trois mentions d’aide.

«Il y a eu tellement de positif ces dernières semaines», a dit Hynes, qui est en poste depuis juin 2015.

Les Devils ont trébuché à Newark contre les Sharks vendredi, s’inclinant 3-0. Ils vont rejouer vendredi à domicile, contre Ottawa.

«Nous avons connu un bon départ, a confié Palmieri. Cela dit, nous devons aller de l’avant. Le répit nous permet de travailler sur certain aspects. Il y a des choses à perfectionner.»

Un de ces éléments pourrait être la discipline, car seulement trois clubs ont été punis plus souvent que les 47 sanctions envers les Devils.

Dans l’Ouest, les Golden Knights brillent presque autant que Las Vegas elle-même, ayant gagné sept de leurs huit premières rencontres.

Ils sont invaincus à leurs quatre dernières rencontres à l’approche de leur match de jeudi au T-Mobile Arena, contre l’Avalanche.

«C’est une très belle sensation, a dit l’attaquant Reilly Smith. C’est sûr qu’il est très tôt, mais nous sommes enchantés de notre fiche. Espérons que nous allons continuer dans la même lignée.»

L’attaque a eu de nombreux coups de pouces, 14 joueurs ayant marqué. James Neal domine avec six buts et Oscar Lindberg suit avec trois.

Smith, David Perron, Jonathan Marchessault, Alex Tuch, William Karlsson et Tomas Nosek ont inscrit deux filets chacun.

«Nous avons besoin de la contribution de tout le monde, a dit l’entraîneur Gerard Gallant. C’est la clé de notre côté, de l’équilibre en attaque.»

Pour garder le rythme, les Knights vont avoir besoin de belles sorties de gardiens qui devaient passer la saison dans la LAH, Oscar Dansk et Maxime Lagacé.

Après que Marc-André Fleury ait subi une commotion cérébrale le 13 octobre, Malcolm Subban s’est blessé au bas du corps samedi, face aux Blues.

Fleury est sur le point de reprendre l’entraînement, selon Gallant, mais Subban devrait rater environ un mois.

Dansk a pris la relève contre St. Louis et les Knights ont gagné en prolongation. Trois soirs plus tard, il a signé la victoire face aux Hawks. Lagacé, originaire de Longueuil, n’a pas encore disputé de match.

«C’est un bon test en ce moment, a reconnu Smith. Mais chaque gardien qui s’est présenté a fait de l’excellent travail (le club n’a permis que 19 buts). Nous devons juste continuer de les aider.»