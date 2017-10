REGINA — Les danseurs canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont décidé de retourner à leur populaire programme libre au son de «Je Suis Malade», qui leur avait permis de terminer au quatrième rang aux Championnats du monde de patinage artistique en 2012.

Weaver et Poje ont annoncé leur décision à la veille de l’ouverture des Internationaux Patinage Canada, ajoutant qu’ils devaient être à leur meilleur en cette saison olympique.

Les danseurs ont reçu des critiques négatives envers leur programme libre au son de l’adagio de Spartacus.

Weaver et Poje ont dit que «Je Suis Malade» était l’un des programmes favoris du public et d’eux aussi, et en conséquence ils ont pris la décision d’effectuer un changement il y a trois semaines.

Weaver et Poje ont fini au septième rang aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Ils ont gagné l’argent aux Mondiaux de 2014 et le bronze à ceux de 2015.

Note aux lecteurs: Bien lire qu’ils ont fini quatrièmes en 2012, et non 2011, dans le 1er para