TORONTO — Josh Jooris a signé un doublé et Teuvo Teravainen a fourni un but et deux mentions d’aide, jeudi, alors que les Hurricanes de la Caroline ont prévalu 6-3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Victor Rask, Brock McGinn et Elias Lindholm ont aussi marqué pour les Hurricanes, qui avaient perdu leurs deux derniers matches.

Auston Matthews, Zach Hyman et Dominic Moore ont offert la réplique torontoise.

Matthews en est déjà à huit filets, occupant le troisième rang de la LNH à ce chapitre.

Le gardien vainqueur Scott Darling a fait 31 arrêts, un de moins que Frederik Andersen.

Les Leafs vont conclure un séjour de trois matches à la maison samedi, contre les Flyers de Philadelphie.

Dans la foule se trouvait notamment le tennisman Milos Raonic, qui a grandi en banlieue de Toronto.