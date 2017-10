ST. PAUL, Minn. — Eric Staal a récolté un but et une mention d’assistance, Luke Kunin et Zack Mitchell ont tous les deux marqué leur premier but dans la LNH et le Wild du Minnesota a défait les Islanders de New York 6-4, jeudi soir.

Marcus Foligno, Jason Zucker et Jonas Brodin ont également fait vibrer les cordages pour le Wild. Devan Dubnyk a réalisé 29 arrêts pour signer un deuxième gain en six départs cette saison avec le Wild.

Anthony Beauvillier, Nick Leddy, Anders Lee et Mathew Barzal ont mené la charge du côté des Islanders, qui avaient remporté trois victoires consécutives avant de s’incliner. Thomas Greiss a repoussé 27 rondelles.

Staal a couronné une première période de trois buts en déjouant Greiss en désavantage numérique, à 7:26. Il s’est par la suite fait complice de Kunin, qui est devenu le premier joueur du Wild à marquer son premier but dans la LNH à court d’un homme, selon les données du Elias Sports Bureau.

Les Islanders ont amorcé la rencontre en affichant le pire taux en avantage numérique, soit 7,1 pour cent et ont alloué trois buts en désavantage numérique lors de leurs neuf premiers matchs. La formation new-yorkaise n’a inscrit aucun but en cinq occasions avec l’avantage d’un homme face au Wild, en plus d’avoir accordé deux buts en désavantage numérique.