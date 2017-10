BALTIMORE — Malgré la perte du quart-arrière Joe Flacco, les Ravens de Baltimore ont été en mesure de pulvériser les Dolphins de Miami 40-0, jeudi soir.

Plaqué à la tête par le secondeur Kiko Alonso, Flacco a dû quitter la rencontre au deuxième quart et a été placé sous le protocole des commotions cérébrales. Avant son retrait du match, le quart des Ravens a tout de même réussi une passe de touché à Jeremy Maclin au premier quart et a récolté des gains de 101 verges.

Ryan Mallett a pris le relais par la suite. Il a réussi trois de ses sept passes pour des gains de 20 verges par les voies aériennes et a réussi une passe de touché, repérant Benjamin Watson à la fin du deuxième quart pour donner une avance confortable de 20-0.

Les porteurs de ballon Alex Collins et Javorius Allen ont respectivement récolté 113 et 55 verges au sol. Justin Tucker a quant à lui réussi des bottés de placement de 55 et 48 verges au deuxième quart.

Les Ravens ont enregistré 20 points au quatrième quart pour couler les Dolphins. Deux interceptions retournées pour des majeurs par C.J. Mosley et Jimmy Smith, et un échappé recouvré par Chris Moore, ont permis à la troupe de John Harbaugh de récolter une deuxième victoire en cinq rencontres.

Du côté des Dolphins, Matt Moore a réussi 25 de ses 44 tentatives, récoltant 176 verges de gains par les airs. Il a également subi trois sacs du quart et a été intercepté à deux reprises.