VANCOUVER — Sven Baertschi a enfilé deux buts en plus de récolter une mention d’assistance et les Canucks de Vancouver ont écrasé les Capitals de Washington 6-2, jeudi soir.

Il s’agit de leur quatrième victoire consécutive.

Derek Dorsett, son sixième de la saison, et Bo Horvat ont touché la cible et ont obtenu une aide, tandis que Thomas Vanek et Markus Granlund ont complété la marque pour les Canucks (6-3-1).

Brock Boeser s’est fait complice de ses coéquipiers à trois reprises. En avantage numérique, les Canucks ont profité de trois de leurs six occasions.

Anders Nilsson a réalisé 25 arrêts, récoltant sa troisième victoire en quatre rencontres.

Evgeny Kuznetsov et Chandler Stepheson, son premier but en carrière dans la LNH, ont répliqué du côté des Capitals (4-5-1). Braden Holtby a alloué cinq buts en 22 tirs avant d’être retiré et remplacé par Philipp Grubauer, qui a bloqué sept tirs, alors qu’il restait cinq minutes à jouer en deuxième période.