PALM BEACH GARDENS, Fla. — Le golfeur étoile Tiger Woods doit se présenter en cour afin de régler sa poursuite pour conduite avec les facultés affaiblies, et il devrait plaider coupable à une accusation de conduite dangereuse, ce qui signifie qu’il devra participer à un programme de déjudiciarisation.

Le vétéran âgé de 41 ans doit présenter son plaidoyer vendredi dans le comté de Palm Beach, en Floride. Dans le cadre du programme de déjudiciarisation, Woods sera en probation pour un an et devra payer une amende de 250 $US, en plus des frais juridiques.

Il devra également assister à des séances de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies, effectuer 20 heures de services communautaires et assister à des rencontres où des victimes de chauffards discuteront des conséquences de leurs gestes.

Depuis qu’il a été arrêté sous l’influence de médicaments sous prescription et de la marijuana, Woods doit aussi se soumettre régulièrement à des tests antidrogue. Il a été intercepté en mai alors qu’il était au volant de sa Mercedes, inconscient, en bordure de la route.