BROSSARD, Qc — L’attaquant du Canadien Nikita Scherbak n’était pas présent à l’entraînement de la formation montréalaise vendredi midi, lui qui s’était blessé au bas du corps la veille.

Scherbak s’est blessé dans la défaite de 4-0 face aux Kings de Los Angeles, jeudi soir. Il a d’abord chuté et heurté le poteau du filet des Kings, quittant temporairement le match avant de revenir un peu plus tard. Il a ensuite encaissé une dure mise en échec près des bancs à mi-chemin en deuxième période et n’est pas revenu au jeu par la suite.

Âgé de 21 ans, Scherbak en était à son deuxième match avec le Canadien cette saison. Il n’a toujours pas amassé de point. La saison dernière, Scherbak avait inscrit un but en trois parties avec le Tricolore.

Le Canadien (2-7-1) accueillera les Rangers de New York (3-6-2) samedi soir.