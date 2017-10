MÉXICO — Le pilote McLaren Fernando Alonso tentera une autre incursion dans le sport automobile américain en participant aux 24 heures de Daytona en janvier, possiblement afin de mettre la table pour les 24 heures du Mans.

Alonso, double champion du monde de Formule 1, a participé à l’Indianapolis 500 plus tôt cette année et a mené la course pendant 27 tours avant de devoir abandonner en raison d’un problème de moteur.

L’Espagnol avait déjà laissé entendre qu’il étudiait d’autres options, après avoir ratifié une nouvelle entente avec McLaren la semaine dernière. Il a cependant écarté un retour à l’Indy 500. Et il n’a pas confirmé sa participation aux 24 heures du Mans, bien que cette course n’entre pas en conflit avec une épreuve du calendrier 2018 de la F1.

À Daytona, ce sera la première fois qu’Alonso pilotera une voiture de type prototype.