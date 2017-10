LAS VEGAS — James Neal a récolté un septième but cette saison et les Golden Knights de Las Vegas ont gagné un cinquième match de suite, vendredi, écrasant l’Avalanche du Colorado au compte de 7-0.

Neal, Jonathan Marchessault, David Perron et Cody Eakin ont tous fourni un but et une passe.

Oscar Lindberg, Erik Haula et William Carrier ont aussi fait mouche.

Oscar Dansk a bloqué 32 tirs pour les Knights, qui ont un dossier de 8-1. Dansk en était à son deuxième départ en carrière.

Las Vegas va tenter de garder ce bel élan lundi soir, à Brooklyn.

Semyon Varlamov a fait 14 arrêts pour l’Avalanche, qui a laissé filer trois avantages numériques. Le club a été battu quatre fois depuis cinq matches.

Perron a parti le bal en échappée avec une belle manoeuvre du revers, à 8:50 au deuxième vingt. Il a intercepté une passe de Nail Yakupov à la ligne bleue des Knights et a filé seul, marquant ensuite son troisième but de la saison. Varlamov a essayé de harponner le disque, mais une fraction de seconde trop tard.