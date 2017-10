HOUSTON — La lanceur Yu Darvish n’avait pas perdu à Houston depuis le 9 août 2014, mais il s’est grandement compliqué la tâche s’il ne souhaitait pas y encaisser un revers.

Les Astros ont explosé pour quatre points en deuxième manche et ils ont pris les devants 4-1 contre les Dodgers de Los Angeles après trois manches, vendredi soir, lors du troisième match de la Série mondiale.

Après deux parties au Dodger Stadium, la finale du Baseball majeur s’est transportée au domicile des Astros, qui n’ont pas mis de temps avant de chasser Darvish de la rencontre. Le Japonais s’est sorti d’impasse en première manche, mais les choses se sont compliquées en deuxième.

Darvish a accordé un circuit en solo à Yuli Gurriel avant de permettre un double à Josh Reddick, un but sur balles à Evan Gattis et des simples à Marwin Gonzalez et Brian McCann, qui a produit un point pour faire 2-0 Astros. Après un sacrifice d’Alex Bregman, Jose Altuve a ajouté un quatrième point en cognant un retentissant double dans la gauche, indiquant du même coup la porte de sortie au partant des Dodgers.

Le partant des Astros, Lance McCullers fils, a à son tour éprouvé des ennuis. Il a donné trois buts sur balles consécutifs, à Joc Pederson, Enrique Hernandez et Chris Taylor, mais il a forcé Corey Seager a se compromettre dans un double jeu qui a réduit l’écart à 4-1 en troisième manche. McCullers a ensuite complété le travail en retirant Justin Turner sur un roulant.

Les Dodgers et les Astros ont divisé les honneurs des deux premiers duels à Los Angeles. Le quatrième affrontement aura lieu samedi soir, au Minute Maid Park de Houston.