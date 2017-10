RALEIGH, N.C. — Dmitri Jaskin a inscrit un premier but cette saison, Brayden Schenn a ajouté le but vainqueur et les Blues de Sté Louis ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 2-1, vendredi soir.

Il s’agissait de la deuxième victoire de suite des Blues. Ils retourneront à domicile samedi, contre les Blue Jackets de Columbus, où ils sont invaincus en trois parties.

Jeff Skinner a été l’auteur de l’unique but des Hurricanes.

Le gardien des Blues Carter Hutton a stoppé 25 tirs et il n’a toujours pas connu la défaite en trois décisions cette saison.

Cam Ward a obtenu le départ pour les Hurricanes et il a effectué 32 arrêts.

L’attaquant des Hurricanes Teuvo Teravainen a subi une blessure au haut du corps en deuxième période et il n’est pas revenu au jeu.