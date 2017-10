MONTRÉAL — Steve Claggett est venu gâcher la fête d’Eye of the Tiger Management en battant Yves Ulysse fils par décision partagée au MTelus.

Claggett (26-4-1, 17 K.-O.) a obtenu des pointages de 97-93 de la part de deux juges. Le troisième avait Ulysse (14-1, 9 K.-O.) en avant 96-94.

L’Albertain met ainsi la main sur le titre vacant nord-américain de l’International Boxing Federation (IBF) des super légers.

Ulysse est trop souvent tombé dans le piège de Claggett, qui souhaitait livrer un combat au corps à corps. Quand il a réussi à le faire, il a nettement mieux paru.

Claggett a d’ailleurs imposé son rythme en début de combat, mais le Québécois avait réponse à toutes ses attaques, ou presque: au troisième, l’Albertain a touché à quelques reprises le visage d’Ulysse, qui saignait du nez à la fin de l’engagement.

Malgré tout, c’est ce dernier qui contrôlait le combat jusque-là: ses coups étaient plus incisifs et touchaient la cible plus souvent. Il s’est même permis quelques combinaisons en puissance en fin de deuxième et au milieu du troisième assaut.

Mais c’est Claggett qui a ensuite pris le contrôle du quatrième round. Que ce soient ses jabs, ses directs ou ses crochets, Ulysse ne semblait pas avoir de réponse et il a été touché solidement en quelques occasions. Claggett a pu poursuivre sa stratégie — d’amener Ulysse au corps à corps — et il a de nouveau bien paru au cinquième.

Ulysse s’est appliqué à garder Claggett à distance au sixième et ça lui a bien servi. Il a pu dicter le ton et a placé les meilleurs coups, dont un puissant crochet de droite en fin d’engagement. Il a fait la même chose au septième, marquant de précieux points.

Mais il est retombé dans le panneau dans les trois derniers rounds. Quand les pointages ont été annoncés, les quelque 1200 spectateurs sur place ont bruyamment manifesté leur désaprobation.