REGINA — Les Alouettes de Montréal devront patienter une autre semaine avant de finalement mettre fin à leur calvaire.

Les Alouettes ont encaissé un 10e revers de suite en s’inclinant 37-12 aux mains des Roughriders de la Saskatchewan, vendredi soir, au Mosaic Stadium.

Lors du premier match de la saison, au Stade Percival-Molson, les Alouettes (3-14) avaient vaincu les hommes de Chris Jones 17-16. Ce fut d’ailleurs la seule fois de la campagne que la troupe montréalaise a montré une fiche au-delà de ,500. Cette fois, les Roughriders (10-7) se sont assuré que le résultat ne soit pas si serré, prenant rapidement les devants 14-0 au premier quart.

Cette victoire a permis aux Roughriders de rejoindre les Eskimos au troisième rang de la section Ouest de la Ligue canadienne de football, mais les Eskimos doivent jouer un match de plus. En séries, l’équipe qui occupe la quatrième position dans l’Ouest rendra visite à celle qui est deuxième dans l’Est.

Les quarts Brandon Bridge et Kevin Glenn, deux anciens des Alouettes, ont partagé le travail pour les Roughriders et leurs statistiques ont été plutôt semblables. Glenn a amorcé la rencontre et il a réussi sept de ses 14 passes pour des gains aériens de 104 verges. Il a lancé deux passes de touché, à Chad Owens et Caleb Holley. Bridge a pour sa part complété 10 de ses 15 tentatives pour des gains de 124 verges par la voie des airs. Il a également été victime d’une interception.

Owens et Holley ont connu un fort match amassant respectivement 114 et 83 verges pour les Roughriders. Le porteur de ballon Trent Richardson a lui aussi fait des siennes, obtenant 127 verges en 20 courses en plus d’inscrire deux touchés, ses deux premiers dans la LCF. Le botteur Tyler Crapigna a quant à lui réussi trois bottés de précision en cinq essais.

Chez les Alouettes, qui constituent la pire équipe de la LCF, le quart Darian Durant a effectué un retour timide en Saskatchewan, où il avait passé les 10 dernières saisons. Il a réussi neuf de ses 20 passes pour des gains de 126 verges. Il a aussi lancé une interception. Appelé en relève, le jeune Matt Shiltz a lancé une première passe de touché en carrière dans la LCF, lorsqu’il a rejoint Samuel Giguère 10 verges plus loin dans la zone des buts.

Le receveur des Oiseaux B.J. Cunningham a profité de cette défaite pour atteindre le plateau des 1000 verges pour une première fois en carrière dans le circuit canadien. Il a capté cinq ballons pour des gains de 87 verges.

Les Alouettes concluront leur saison de misère en croisant le fer avec les Tiger-Cats, à Hamilton, vendredi prochain.