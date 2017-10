SHANGHAI — Dustin Johnson a bravé le vent et joué 68 (moins-4), se hissant à six coups de son plus proche poursuivant à l’aube de la ronde finale du Tournoi des Champions HSBC samedi. L’Américain n’est donc plus qu’à 18 trous de devenir le premier golfeur de l’histoire à gagner trois épreuves du Championnat du monde de golf au cours de la même année.

Johnson a cependant bénéficié de l’aide de Brooks Koepka.

Ils étaient à égalité en tête après sept trous jusqu’à ce qu’il ne commette un élan valant quatre coups au huitième trou, une normale-5. Koepka a expédié son coup de départ dans un obstacle d’eau, avant d’y retourner en effectuant un coup d’approche vers le vert. Il a ensuite raté un coup roulé de six pieds et s’est contenté d’un triple-boguey (8).

De son côté, Johnson a frappé son coup de départ au-dessus des arbres, directement dans l’allée située derrière. En dépit du fait que sa balle était recouverte de boue, il a claqué son coup suivant dans l’herbe longue à la gauche du vert. Son coup d’approche a alors abouti à 15 pieds de la coupe, et il a signé un oiselet.

Soudainement, il menait par quatre coups, et personne n’a été en mesure de s’approcher de lui pendant la troisième ronde.

Johnson se trouve à 199 (moins-17). Koepka a frappé sa balle dans une fosse de sable sur le dernier trou du parcours Sheshan International, avant de caler un coup roulé de six pieds pour préserver le boguey. Il a joué 73, et a dégringolé à six coups de Johnson.

Henrik Stenson, qui a finalement retrouvé sa touche, a remis une carte de 69 et présente un score cumulatif de 206 (moins-10).

Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a connu une ronde difficile de 79, et il occupe maintenant le 68e échelon à 222 (plus-6).

Le vent devrait encore faire des siennes dimanche, mais cela devrait de nouveau mettre le talent de Johnson, le joueur no 1 au monde, en valeur.

Johnson a gagné le Championnat du monde de golf au Mexique ainsi que le Championnat par trous Dell Technologies — une autre épreuve du Championnat du monde de golf — au Texas plus tôt cette année. Même Tiger Woods, qui a gagné 18 titres du Championnat du monde de golf, n’a jamais pu en gagner plus de deux au cours d’une même saison.

Johnson en compte déjà cinq à son actif, et il est le seul joueur actif à avoir gagné au moins une fois chacune des épreuves. Il avait enlevé les honneurs du Tournoi des Champions HSBC il y a quatre ans.