MONTRÉAL — Ce n’est pas la première fois qu’un boxeur québécois en pleine ascension subit une défaite dans un moment crucial. Ce n’est pas non plus la première fois que ça arrive à un protégé de Camille Estephan.

C’est pourquoi il n’a pas cédé à la panique quand la décision est tombée et que Steve Claggett est reparti avec la ceinture nord-américaine des super légers de l’Internationbal Boxing Federation (IBF), vendredi.

«Yves Ulysse veut devenir champion du monde et on ne va pas abandonner», a simplement laissé tomber le président d’Eye of the Tiger Management.

Ulysse (14-1, 9 K.-O.), pour qui il s’agissait d’un premier revers en 15 affrontements, a accepté ce résultat avec philosophie.

«Chaque juge regarde le combat différemment, a souligné Ulysse. On doit juste accepter le résultat et revenir plus fort.»

Les quelque 1200 spectateurs du MTelus ont par contre très mal accueilli cette décision partagée des juges — deux fois 97-93 pour Claggett (26-4-1, 17 K.-O.), une fois 96-94 pour Ulysse. Estephan aussi.

«Selon moi, il a gagné le combat. C’est malheureux que les juges ne l’aient pas vu comme ça. (…) Je n’ai vu que trois rounds au cours desquels le combat a été livré au corps à corps, ce que souhaitait Claggett. Je lui ai d’ailleurs donné ces trois rounds. Les autres, c’est clair pour moi qu’Yves a placé les meilleurs coups. Il était très précis. Claggett a été très occupé à lancer plusieurs coups, mais il ne touchait pas la cible.»

Ce revers retardera bien des choses dans la carrière d’Ulysse. Il l’empêchera de se hisser au sein du top-15 de l’IBF et repoussera inévitablement la signature d’une entente qui semblait imminente avec la chaîne HBO. Un adversaire avait déjà été approuvé par le réseau américain pour la carte du 16 décembre prochain. Ces plans sont maintenant à revoir.

Il s’agit là d’un scénario avec lequel Estephan est familier.

David Lemieux avait une fiche immaculée de 25-0 quand il a été passé K.-O. par Marco Antonio Rubio en avril 2011, lors d’un combat éliminatoire. La route a été longue — quatre ans —, mais Estephan a tout de même trouvé une façon de mener Lemieux jusqu’à un combat de championnat du monde.

Il a échappé ce titre face à Gennady Golovkin quelques mois plus tard, mais à peine deux années se sont écoulées et Lemieux aura l’occasion de nouveau de se battre pour un titre, quand il fera face à Billy Joe Saunders en décembre.

Estephan a aussi conduit Dierry Jean à un combat de championnat du monde avec une fiche de 25-0. Après s’être incliné devant Lamont Peterson, Jean a pu livrer un autre combat de championnat moins de deux ans plus tard et nul doute que si le boxeur avait pu vaincre ses démons à l’extérieur du ring, il ferait encore partie des plans de l’écurie Estephan.

Idem pour Steven Butler, qui n’avait pas perdu à ses 19 premiers combats quand il a été surpris par Brandon Cook en janvier dernier pour un titre mineur. Depuis, il a signé deux victoires par K.-O..

Bien qu’il souhaiterait ne pas avoir à subir ces pas de recul, Estephan sait comment remettre ses protégés sur les rails. De toute façon, il n’a guère le choix: le promoteur est le premier à dire qu’il souhaite opposer ses boxeurs à des adversaires coriaces, qui leur donneront du fil à retordre afin de les faire progresser.

À jouer avec le feu, c’est inévitable, on finit par se brûler.

Mise au point

Claggett tenait mordicus à faire une mise au point avec les médias montréalais à l’issue du combat de vendredi.

Après la conférence de presse de mardi, Ulysse a déclaré que Claggett avait proféré des insultes à l’endroit de sa mère, entre autres. L’Albertain était indigné qu’Ulysse ait pu laissé entendre pareille chose.

«Je n’aurais jamais osé insulter sa mère, a-t-il insisté. J’ai beaucoup trop de respect pour la famille pour m’en prendre à celle de mes adversaires. J’ai immensément de respect pour le clan Ulysse. Bien sûr, il s’agit d’un combat, je vais lui dire plein de trucs pendant la promotion du gala, mais jamais je n’attaquerais sa famille. Pouvez-vous vous assurer de l’écrire, s.v.p.?»

Voilà, c’est fait.