MONTRÉAL — Lance Stroll connaissait une bonne séance de qualifications au Grand Prix de Formule 1 du Mexique, samedi, jusqu’à ce que le moteur de la Toro Rosso de Brandon Hartley ne rende l’âme, entraînant un drapeau jaune inopportun.

Stroll n’a pu faire mieux qu’un temps d’une minute et 19,159 secondes, et en conséquence il partira de la 12e place sur la grille de départ dimanche à l’Autodrome Hermanos Rodriguez. En dépit de ce résultat tiède, le Québécois s’est dit optimiste de pouvoir se faufiler dans le top-10 lors de la course.

«J’ai eu de petits problèmes à monter mes pneus en température en Q1, et ma première sortie en Q2 s’est bien déroulée jusqu’au drapeau jaune (provoqué par le bris de moteur de Hartley). Lors de ma dernière sortie, je suis entré trop rapidement dans un virage et j’ai dû bloquer les roues, en plus d’avoir commis quelques erreurs.

«Ce n’était pas l’idéal, mais ç’aurait pu être pire, a-t-il ajouté. Je crois que nous pouvons espérer marquer des points en s’élançant de la 12e place dimanche.»

Ce résultat n’est pas étonnant compte tenu du fait que la Williams est reconnue pour sa vitesse de pointe, mais aussi ses faiblesses aérodynamiques. Celles-ci étaient d’autant plus flagrantes samedi du fait que la piste est située à 2200 m d’altitude, rendant la densité de l’air beaucoup moins importante — et donc les appuis de la Williams quasi inexistants. Stroll a dû se battre à quelques reprises avec son volant en piste, et sa Williams semblait vouloir se dérober dans les virages. Un constat qui a été partagé par le principal intéressé.

«(Dimanche), il va falloir s’assurer que le système de refroidissement du moteur fonctionne, pour que le moteur soit à son plein potentiel, a expliqué le pilote recrue. Il va aussi falloir que je maintienne les pneus à la bonne température, particulièrement ceux à l’arrière, car la piste est très glissante.

«C’est très compliqué ici en raison de l’altitude, et pas seulement pour nous, a-t-il poursuivi. Ce sera une longue course, qui sera difficile pour tout le monde.»

Ce sera tout de même une journée spéciale pour Stroll, puisqu’il célébrera son 19e anniversaire de naissance. À ce titre, il n’a pas caché qu’il aimerait bien recevoir un cadeau en particulier.

«Le plus beau cadeau qu’on puisse me faire, c’est une victoire, a-t-il lancé à la blague. Mais honnêtement, ce sera simplement une autre journée, et une autre course comme les autres. Je devrai simplement rester concentré et faire mon boulot.»

Stroll tentera de mettre un terme à une séquence de deux courses sans point de classement à Mexico.