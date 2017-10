BUFFALO, N.Y. — Logan Couture a marqué avec 3:52 à écouler à la troisième période samedi et les Sharks de San Jose sont venus à bout des Sabres de Buffalo 3-2, samedi après-midi.

Joonas Donskoi et Chris Tierney ont aussi fait vibrer les cordages pour les Sharks, qui ont bénéficié de la performance de 30 arrêts du gardien Aaron Dell. Les Sharks ont présenté une fiche de 3-2-0 au cours de ce voyage de cinq matchs, et ils ont signé leur première victoire en temps réglementaire à Buffalo depuis le 2 décembre 2005.

Ryan O’Reilly et Jason Pominville ont riposté pour les Sabres, et Robin Lehner a repoussé un total de 28 lancers. Les Sabres ont encaissé une deuxième défaite d’affilée, et ils ont maintenant un dossier de 1-3-1 à domicile.

Couture a marqué le but victorieux en décochant un tir des poignets vif du cercle gauche des mises en jeu qui s’est faufilé au-dessus de l’épaule de Lehner.