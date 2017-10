TORONTO — Daniel Carr a brisé l’égalité à 3:44 de la troisième période et le Rocket de Laval a mis fin à une série de trois revers en défaisant les Marlies de Toronto 3-2, samedi, dans un match de la Ligue américaine de hockey.

Carr a procuré une avance de 3-2 à sa troupe lorsqu’il a complété une mise en scène de Kyle Baun et Jakub Jerabek pour marquer son sixième but de la campagne. Il avait également inscrit le premier but de la rencontre, lors d’un désavantage numérique au premier vingt.

Jordan Boucher a aussi enfilé l’aiguille pour le Rocket (5-3-2) tandis que Baun a mis la table pour les deux réussites de Carr.

Mason Marchment et Chris Mueller avaient permis aux Marlies (6-3-0) de prendre les devants 2-1 en première période, mais la formation torontoise n’a pas été en mesure de tromper à nouveau la vigilance de Charlie Lindgren.

Lindgren a enregistré une première victoire depuis le 7 octobre, mettant fin à une disette de cinq départs. Il a repoussé 26 des 28 lancers dirigés vers lui pour le Rocket.

Acquis des Golden Knights de Vegas il y a quelques semaines, Calvin Pickard a effectué 19 arrêts pour les Marlies, dans la défaite.