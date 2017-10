MONCTON, N.-B. — Dylan Seitz a complété un tour du chapeau en deuxième période lors d’une poussée de quatre buts sans riposte des siens et les Wildcats de Moncton ont vaincu les Tigres de Victoriaville 6-3, samedi.

Les Wildcats, qui trônent au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ont remporté une deuxième victoire de suite. Ils détiennent une avance d’un point sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Alors qu’elle tirait de l’arrière 2-0 après 20 minutes de jeu, la troupe de Darren Rumble a appuyé sur l’accélérateur et elle a profité de deux avantages numériques pour amener les Tigres dans les câbles. L’équipe locale a marqué trois buts en 3:36 en fin de deuxième période.

Seitz, une recrue de 18 ans, a inscrit un premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ. Jeremy McKenna a amassé deux buts et une mention d’assistance tandis que Julien Tessier a été l’auteur de l’autre filet des Wildcats. Nicholas Welsh, Mika Cyr et la recrue de 16 ans Jakob Pelletier ont pour leur part tous été complices de deux réussites des leurs.

Jimmy Huntington, qui a ajouté une aide, Chase Horwell et Mathieu Sévigny ont enfilé l’aiguille pour les Tigres, qui ont perdu leurs deux dernières parties. Maxime Comtois et James Phelan ont obtenu deux aides chacun.

Mark Grametbauer a fait face à 14 tirs en première période, mais sa défensive s’est ressaisie et elle a limité les Tigres à seulement 11 lancers dans les 40 minutes suivantes. Grametbauer a complété la rencontre avec 22 arrêts. Tristan Côté-Cazenave a quant à lui repoussé 30 rondelles.

Huskies 0 Islanders 2

Matthew Welsh a bloqué 25 lancers et il a signé un premier blanchissage cette saison, menant les Islanders de Charlottetown vers une victoire de 2-0 aux dépens des Huskies de Rouyn-Noranda.

Sullivan Sparkes a inscrit le premier but du match et Keith Getson a complété le pointage dans une cage déserte pour les Islanders, qui n’ont pas perdu à leurs six dernières parties. Welsh a d’ailleurs été un grand artisan de ces succès, lui qui a gagné ses cinq derniers départs.

Les Huskies, qui ont été blanchis pour une première fois cette saison, n’avaient pas connu la défaite en temps réglementaire au cours de leurs neuf derniers matchs (6-0-3), soit depuis le 30 septembre, contre les Tigres de Victoriaville.

L’excellent Samuel Harvey a profité d’une journée de congé, lui qui n’a pas encore perdu en temps réglementaire cette saison (10-0-2). Son remplaçant, Zachary Emond, a fait du bon travail devant le filet des Huskies, ne cédant qu’une seule fois sur 25 tirs.

Saguenéens 2 Armada 8

Alex Barré-Boulet a amassé deux buts et deux aides et l’Armada de Blainville-Boisbriand a écrasé les Saguenéens de Chicoutimi 8-2.

Barré-Boulet a égalé son sommet en carrière au chapitre des points. Maxime Collin a également inscrit deux buts alors que Rémy Anglehart, Alexander Katerinakis, Thomas Ethier et Luke Henman ont aussi noirci la feuille de pointage pour l’Armada. Seulement trois joueurs de l’équipe, dont un seul attaquant, n’ont pas réussi à obtenir un point dans cette rencontre.

German Rubtsov a fourni les deux filets des Saguenéens, qui occupent le 17e échelon sur 18 au classement général de la LHJMQ.

Le gardien recrue Emile Samson a stoppé 22 lancers pour l’Armada. Du côté des visiteurs, Alexis Shank a alloué six buts sur 27 tirs et Zachary Bouthillier a effectué un seul arrêt en trois lancers.

Phoenix 0 Océanic 3

Alexis Lafrenière a marqué le but victorieux en première période et l’Océanic de Rimouski a blanchi le Phoenix de Sherbrooke 3-0.

Lafrenière, le premier joueur sélectionné lors du dernier repêchage de la LHJMQ, a aussi ajouté une aide. Il a inscrit six buts et 15 points en 13 matchs cette saison.

Wilson Forest et Charle-Edouard D’Astous ont aussi obtenu un but et une mention d’assistance pour l’Océanic, qui a gagné quatre de ses cinq dernières parties.

Jimmy Lemay a enregistré un premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ, réalisant 18 arrêts pour l’équipe de Rimouski. Brendan Cregan a pour sa part repoussé 29 rondelles pour le Phoenix.