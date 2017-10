HOUSTON — George Springer a claqué un circuit aux dépens du partant des Dodgers Alex Wood et les Astros de Houston mènent 1-0 face aux Dodgers de Los Angeles après six manches, samedi soir, lors du quatrième match de la Série mondiale.

Après n’avoir concédé aucun coup sûr depuis le début de la rencontre et avoir retiré 10 frappeurs consécutifs, Wood a permis aux Astros de prendre les devants en concédant un circuit à Springer.

Un peu plus tôt en sixième manche, Austin Barnes avait bien failli donner les devants aux Dodgers suite à la claque de Chris Taylor, avant de se faire retirer au marbre.

Charlie Morton et Alex Wood se sont livré un féroce duel.

Morton a retiré six frappeurs sur des prises, en troisième, quatrième et cinquième manche, après avoir accordé un simple à Taylor au début de la première manche. En sixième manche, il a également concédé un simple à Enrique Hernandez et a atteint Barnes avec un lancer.

Wood a pour sa part retiré trois adversaires grâce à des prises, accordant deux buts sur balles, mais a cédé sa place à Brandon Morrow après avoir alloué le circuit de Springer.

Les deux équipes disputeront le quatrième match de la série dimanche soir au Minute Maid Park.