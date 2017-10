MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Rangers de New York et le Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell.

Mauvais augure pour Pavelec

L’entraîneur-chef des Rangers, Alain Vigneault, avait décidé de faire confiance au Tchèque Ondrej Pavelec pour défendre le filet des siens lors d’un deuxième match de suite. Pavelec a toutefois paru chancelant dès le début de la rencontre, échappant de nombreux retours autour de son filet. Le Canadien en a profité pour accumuler encore une fois les tirs et il a été récompensé à 7:51 du premier vingt. Posté dans le coin de la zone des Rangers, Jonathan Drouin a rejoint Paul Byron, seul dans l’enclave. Byron a marqué son troisième but de la saison en décochant un bon tir des poignets du côté de la mitaine.

Le pied sur l’accélérateur

Le Canadien a gardé la pédale dans le plancher et a ajouté deux buts rapides avant la fin de l’engagement. Alex Galchenyuk a d’abord inscrit son troisième but de la saison à 11:09, en avantage numérique. Alors que le défenseur des Rangers Brendan Smith était étendu sur la glace derrière son filet après une vilaine chute, Brendan Gallagher en a profité pour récupérer la rondelle et revenir devant. Il a ensuite rejoint Galchenyuk de l’autre côté et le no 27 n’a pas raté sa chance. Phillip Danault a creusé l’écart seulement 2:06 plus tard. Lors d’un deux-contre-un, Andrew Shaw a brillamment profité de la générosité d’Ondrej Pavelec, décochant un tir bas que le gardien a dévié directement vers Danault. Ce dernier a pu pousser le disque dans un filet ouvert.

La porte s’ouvre pour les Rangers

Après avoir décoché seulement deux tirs en première période, les Rangers ont amorcé la deuxième en lions. Une bête punition contre Artturi Lehkonen pour obstruction a permis aux visiteurs de déployer leur avantage numérique et ils en ont profité pour s’inscrire au pointage à 2:21. Pavel Buchnevich a décoché un tir sur réception de la pointe que n’a jamais vu le gardien Carey Price. L’attaquant des Rangers Rick Nash était posté devant le gardien du Canadien pour lui voiler la vue. Nash a ensuite réduit l’écart à un seul but à 12:20. Après un deux-contre-un raté, J.T. Miller a récupéré le disque derrière le filet et a remis à Nash de l’autre côté. Le vétéran a ensuite battu Price de vitesse en revenant devant le but.

La réplique du capitaine

Max Pacioretty a stoppé l’hémorragie 2:18 plus tard. Sa première tentative a été bloquée par Ondrej Pavelec, puis Andrew Shaw a empêché le gardien d’immobiliser le disque en tentant de la pousser avec son patin. Phillip Danault a pu reprendre la rondelle et rejoint Shea Weber à la pointe. Pavelec a stoppé le puissant tir de Weber, mais a encore une fois échappé le retour. Pacioretty a été le plus rapide et a poussé la rondelle entre les jambes du gardien.

Danault fait bondir les spectateurs

En avant 4-2, le Canadien semblait se diriger aisément vers une troisième victoire en 11 matchs, mais les Rangers ont refusé de baisser les bras en troisième période. Mika Zibanejad a réduit l’écart en complétant un tic-tac-toe et Brady Skjei a nivelé le pointage sur un tir de la pointe. Mais alors que les spectateurs avaient été réduits au silence, Phillip Danault a redonné de la vie au Centre Bell. Danault a envoyé la rondelle au filet et le gardien Ondrej Pavelec a donné un retour qui a été repris par le tricolore. Andrew Shaw a remis le disque à Brandon Davidson, qui a décoché un puissant lancer frappé. Danault, bien positionné dans l’enclave, a rapidement sauté sur le retour pour donner les devants 5-4 à la formation montréalaise.