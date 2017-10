MONTRÉAL — Phillip Danault a connu un premier match de quatre points et il a permis au Canadien d’arracher une victoire de 5-4 aux Rangers de New York, samedi.

La manière importait probablement peu pour le Tricolore. L’entraîneur-chef Claude Julien voudra toutefois continuer à peaufiner certains aspects, alors que le Canadien a gaspillé des avances de 3-0 et 4-2.

Danault a finalement tranché à mi-chemin en troisième période, en récupérant le retour d’un tir de Brandon Davidson. Danault a récolté deux buts et deux aides.

Paul Byron, Alex Galchenyuk, et Max Pacioretty ont aussi touché la cible pour le Canadien (3-7-1). Shea Weber et Andrew Shaw ont amassé deux aides chacun.

Pavel Buchnevich, Rick Nash, Mika Zibanejad et Brady Skjei ont répliqué pour les Rangers (3-7-2). J.T. Miller et Kevin Shattenkirk ont tous deux récolté deux mentions d’assistance.

Ce n’était peut-être pas la période record de 30 tirs de la semaine dernière à Anaheim, mais le Canadien a eu l’avantage 19-2 à ce chapitre lors du premier vingt. Il faut dire que le gardien des Rangers Ondrej Pavelec a aidé le Tricolore à gonfler son total en accordant de nombreux mauvais retours.

C’est cependant avec un tir bien franc que Byron a ouvert la marque après un peu moins de huit minutes d’écoulées. Byron permettait ainsi au Canadien de marquer le premier but pour seulement une troisième fois cette saison.

Galchenyuk a ensuite inscrit son troisième but de la saison, et son troisième en avantage numérique. Puis, Shaw a intelligemment profité de la générosité de Pavelec lors d’une descente à deux contre un. Il a décoché un tir bas et Pavelec a envoyé le retour directement vers Danault, qui a pu pousser le disque dans un filet ouvert.

Les Rangers ont donné signe de vie en deuxième période et le niveau de tension a rapidement monté dans le Centre Bell. Buchnevich a d’abord marqué en avantage numérique, alors que Carey Price avait la vue voilée. Nash a ensuite battu le gardien de vitesse après un deux-contre-un décousu.

Le Centre Bell entier a poussé un léger soupir de soulagement avant la fin du deuxième vingt. Pacioretty a profité d’un autre retour accordé par Pavelec avec 5:22 à faire, permettant aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance de deux buts.

L’histoire s’est répétée en troisième période, alors que les Rangers ont réduit l’écart à un seul but, gracieuseté de Zibanejad. Cette fois par contre, les Rangers ont trouvé le moyen de niveler le pointage, à 7:00, quand le tir de la pointe de Skjei a dévié contre l’attaquant du Canadien Tomas Plekanec devant le filet avant de franchir la ligne des buts.

Danault a relancé le Canadien avec son deuxième du match à 9:37, sur un autre retour concédé par Pavelec. Price a tenu le coup par la suite.

Price a effectué 22 arrêts, tandis que Pavelec a stoppé 38 rondelles.

Le Canadien amorcera un voyage de quatre matchs lundi, avec une visite à Ottawa pour y affronter les Sénateurs.