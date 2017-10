NEWARK, N.J. — Jesper Bratt a rompu l’impasse en troisième période et les Devils du New Jersey ont eu le dessus sur les Coyotes de l’Arizona au compte de 4-3, samedi soir.

Bratt a enfilé l’aiguille lors d’un avantage numérique alors qu’il restait 4:13 à jouer pour aider son équipe à battre les Coyotes, qui constituent la deuxième équipe de l’histoire de la LNH à avoir perdu ses 11 premières parties d’une saison.

Taylor Hall a inscrit deux buts et Bratt a ajouté une aide pour les Devils, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Brian Gibbons a ajouté un but en désavantage numérique, lors d’un tir de pénalité.

Cory Schneider a bloqué 33 lancers après avoir raté deux parties en raison d’une blessure au bas du corps et de la naissance de sa fille.

Les Coyotes ont glissé à 0-10-1 et ils ont joint les Rangers de New York de 1943-44, qui avaient quant à eux amorcé leur campagne avec une fiche de 0-11.

Christian Fischer, Brendan Perlini et Clayton Keller ont trouvé le fond du filet pour les Coyotes. Louis Domingue a stoppé 21 rondelles.