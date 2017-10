NASHVILLE — John Tavares a complété un tour du chapeau en troisième période et les Islanders de New York ont défait les Predators de Nashville 6-2, samedi soir.

Jordan Eberle, à deux reprises, et Ryan Pulock ont marqué pour les Islanders. Anders Lee, Brock Nelson et Anthony Beauvillier ont tous les trois récolté trois mentions d’aide pour permettre aux Islanders de récolter une quatrième victoire en cinq rencontres. Jaroslav Halak a réalisé 28 arrêts.

Filip Forsberg et Craig Smith ont enfilé l’aiguille du côté des Predators, qui se sont inclinés à trois de leurs quatre derniers matchs. Juuse Saros a repoussé 17 rondelles.

Eberle a ouvert la marque en avantage numérique lors du premier engagement.

Forsberg a répliqué en début de deuxième période.

Pulock a cependant redonné les devants aux Islanders, en supériorité numérique.

Eberle a inscrit le troisième but des siens 30 secondes avant de retraiter au vestiaire. Il a fait bouger les cordages de nouveau après 12 secondes de jeu en troisième période et a complété son tour du chapeau quelques instants plus tard.

Smith a complété la marque pour les Predators avec l’avantage d’un homme.