SAINT-LOUIS — Jake Allen a repoussé 36 rondelles, Scottie Upshall a récolté un but et deux aides et les Blues de St. Louis ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-1, samedi soir.

Vladimir Sobotka, Joel Edmundson et Kyle Brodziak ont sonné la charge du côté des Blues. Dmitrij Jaskin a obtenu deux mentions d’assistance.

Matt Calvert a inscrit le seul but des Blue Jackets et Joonas Korpisalo a bloqué 38 tirs.

Les Blues (9-2-1) ont récolté au moins un point lors de leurs six derniers matchs et affichent un rendement de 4-0 à domicile. C’est la seule équipe de la LNH qui n’a pas perdu devant leurs partisans depuis le début de la saison.

Les Blue Jackets (7-4) ont cumulé une fiche de 3-2 à l’étranger.

John Tortorella a choisi de confier la cage des Blue Jackets au gardien substitut Korpisalo, puisque Sergei Bobrovsky avait obtenu le départ vendredi soir. Korpisalo en était à son troisième départ depuis le début de la campagne.