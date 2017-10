DENVER — Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen ont respectivement enfilé deux buts et l’Avalanche du Colorado a écrasé les Blackhawks de Chicago 6-3, samedi soir.

Jonathant Bernier a repoussé 39 rondelles et Sven Andrighetto et Rocco Grimaldi ont également fait bouger les cordages. L’Avalanche a rebondi suite à une défaite de 7-0 aux mains des Golden Knights de Las Vegas vendredi soir, pour signer un deuxième gain en trois matchs.

Les Blackhawks se sont inclinés pour la troisième fois en autant de rencontres et affichent un dossier de 1-4-1 lors des leurs six derniers matchs. Ryan Hartman, Nick Schmaltz et Artem Anisimov ont offert la réplique du côté des Blackhawks, tandis que Crawford a réalisé sept arrêts en relève d’Anton Forsberg.

Forsberg a bloqué 16 tirs avant d’être retiré, suite au cinquième but sans réplique de l’Avalanche, en deuxième période.