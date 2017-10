PHILADELPHIE — Carson Wentz a lancé deux passes de touché, Jalen Mills a retourné une interception pour un majeur et les Eagles de Philadelphie ont écrasé les 49ers de San Francisco 33-10 sous la pluie, dimanche.

Les Eagles (7-1) ont fait fi d’un lent départ, avant de signer leur sixième victoire d’affilée. Les 49ers ont un dossier de 0-8 pour la première fois de l’histoire de la concession.

Wentz a complété 18 de ses 32 tentatives de passe pour 211 verges de gains et une interception. Il a lancé une passe de touché de 53 verges à Alshon Jeffery et une autre d’une verge à Zach Ertz. Il mène la NFL avec 19 passes de touché, soit le plus haut total pour un quart des Eagles après huit rencontres.

À son deuxième départ en carrière, C.J. Beathard a rejoint Matt Breida sur 21 verges pour le majeur et terminé la journée avec 17 passes en 36 tentatives pour 167 verges de gains et deux interceptions.

Les Eagles ont dégagé sur six de leurs huit premières possessions, avant de hausser la cadence au troisième quart.

Wentz a lancé une passe parfaite à Jeffery pour creuser l’écart à 27-7. Après que Derek Barnett eut bloqué la tentative de placement de Robbie Gould, les Eagles ont franchi 62 verges et LeGarrette Blount a effectué une course de 12 verges pour porter le score à 33-7.

Les 49ers avaient perdu cinq matchs consécutifs par un placement ou moins avant que les Cowboys de Dallas ne les humilient 40-10 la semaine dernière.