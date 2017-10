ORCHARD PARK, N.Y. — Le secondeur recrue Matt Milano a retourné un échappé sur 40 verges pour le touché, les Bills de Buffalo ont profité de la pluie abondante pour provoquer quatre revirements et piétiner les Raiders d’Oakland 34-14, dimanche.

Tyrod Taylor a lancé une passe de touché de six verges à Andre Holmes et effectué une course d’une verge jusque dans la zone payante pour les Bills. LeSean McCoy a amassé un sommet personnel cette saison de 151 verges de gains au sol, dont une course de 48 verges jusque dans la zone payante.

Les Bills ont porté leur fiche à 4-0 à domicile pour la première fois depuis qu’ils ont gagné leurs cinq premières rencontres à Buffalo en 1995.

Et les Bills ont porté leur fiche à 5-2, égalant leur meilleur début de saison au cours de cette disette de 17 saisons sans participation aux éliminatoires de la NFL — la plus longue séquence active parmi tous les circuits professionnels majeurs nord-américains.

Les Raiders (3-5) ont encaissé une quatrième défaite en cinq rencontres, car ils ont été incapables de poursuivre sur leur lancée à la suite de leur remontée victorieuse de 31-30 enregistrée contre les Chiefs de Kansas City le 19 octobre.

Carr a fini la journée avec 31 passes en 48 tentatives pour 313 verges de gains, une passe de touché et deux interceptions. Après avoir atteint la zone payante dès leur première possession du match, les Raiders ont fini leurs huit suivantes en effectuant quatre dégagements, en commettant trois revirements et en étant incapables de marquer à la fin de la demie.