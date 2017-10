LANDOVER, Md. — Ezekiel Elliott a récolté 150 verges de gains au sol et a marqué deux touchés alors que les Cowboys de Dallas ont aussi profité d’un retour de botté de placement bloqué et de trois revirements pour vaincre les Redskins de Washington 33-19, dimanche.

Jouant sous une pluie diluvienne, Dak Prescott a tout de même complété 14 de ses 22 passes pour 143 verges de gains. Cependant, le plan des Cowboys (4-3) était simple: donner le ballon à «Zeke».

Alors qu’une autre audience concernant sa suspension aura lieu lundi, Elliott a couru 33 fois avec le ballon et a atteint deux fois la zone des buts pour une deuxième rencontre d’affilée. Il a aussi franchi le plateau des 100 verges dans un troisième match consécutif.

Le vent a tourné au deuxième quart quand Tyrone Crawford a bloqué la tentative de placement de Nick Rose. Orlando Scandrick a récupéré le ballon et a filé sur 86 verges, mettant la table pour un majeur d’Elliott sur une course d’une verge, deux jeux plus tard. À la place de creuser l’écart à 16-7, les Redskins (3-4) se sont retrouvés devant un déficit de 14-13 et ils n’ont jamais mené par la suite.

Le quart des Redskins Kirk Cousins a été victime d’un échappé, tout comme le spécialiste des retours de botté Chris Thompson.

Cousins a été 26-en-39 pour 263 verges de gains et une passe de touché d’une verge à Josh Doctson, ce qui réduisait l’écart à 26-19. Rose a toutefois raté la transformation et les Cowboys ont cloué le cercueil de leurs rivaux quand Byron Jones a réussi un retour d’interception jusque dans la zone des buts avec 21 secondes à faire.