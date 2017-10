THOUSAND OAKS, Calif. — Bernhard Langer a réussi un coup roulé d’une distance de 30 pieds pour un oiselet lors du deuxième trou de prolongation et il a vaincu Miguel Angel Jimenez pour remporter le Championnat PowerShares QQQ, dimanche.

Langer avait raté un coup roulé semblable lors du premier trou de prolongation. Lui et Jimenez avaient alors inscrit une normale. L’Allemand n’a toutefois pas raté sa deuxième occasion et il a signé une deuxième victoire en autant de tournois depuis le début des séries de la coupe Charles Schwab.

Langer et Jimenez, qui partageaient la tête avec David Toms après 36 trous, ont remis une carte de 67 (moins-5) pour forcer la tenue d’une prolongation en raison de leur pointage cumulatif de moins-11. Toms, qui n’a pas gagné un événement à sa première saison chez les séniors, a joué 69 pour terminer à deux coups du gagnant.

Langer, qui a signé sept triomphes cette saison, mène aux points au classement général de la coupe Charles Schwab. Il est suivi de Scott McCarron, Kenny Perry, Jimenez et Kevin Sutherland. Les points ne comptent plus et les membres du top-5 peuvent remporter les grands honneurs et une somme d’un million de dollars américains en gagnant le Championnat de la coupe Schwab, du 10 au 12 novembre.

McCarron a terminé quatrième en vertu d’une ronde de 69. Fred Funk (68), Doug Garwood (70) et Billy Andrade (71) ont partagé la cinquième position.

Le Canadien Stephen Ames a inscrit un 70 à sa carte et il a grimpé de neuf rangs pour terminer le tournoi à égalité en 19e place, à moins-2. Son compatriote Rod Spittle a joué 73 et il a conclu l’événement à égalité au 40e échelon.