CALGARY — Sean Monahan a inscrit le but victorieux à 9:09 de la troisième période et les Flames de Calgary ont mis fin à une série de quatre défaites à domicile en battant les Capitals de Washington 2-1, dimanche soir.

Le but a été préparé par Johnny Gaudreau, qui a transporté la rondelle. Alors que personne n’était libéré, il est revenu vers le cercle de mise en jeu et il a regardé à nouveau ses options, repérant Monahan seul près du poteau le plus éloigné.

Il s’agissait du sixième but de la campagne de Monahan et de la 11e aide de Gaudreau, qui mène les Flames au chapitre des points avec 14.

Micheal Ferland a aussi touché la cible pour les Flames, qui revendiquent un dossier de 1-1-0 lors de leur séjour de sept parties à domicile. Ils accueilleront les Penguins de Pittsburgh, jeudi.

Jakub Vrana a répliqué pour les Capitals, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs trois matchs dans l’ouest du Canada.