ZHUHAI, Chine — Un an après avoir conclu la saison en tête du classement mondial, Angelique Kerber dispute le Trophée de l’élite avec un regard tourné vers 2018.

Kerber a triomphé aux Internationaux d’Australie et les Internationaux des États-Unis l’année dernière. Mais elle a connu des difficultés en 2017 et a glissé au 19e rang.

«Je ne tente pas de regarder en arrière. J’essaie de regarder en avant et de terminer l’année du mieux que je peux en donnant le maximum sur le terrain, en gagnant autant de matchs que possible et d’aller ensuite en vacances en gardant une bonne impression, a déclaré Kerber. C’est un tournoi relevé mais c’est une opportunité de s’améliorer, d’avoir un bon tournoi et peut-être d’aborder la prochaine saison avec une bonne attitude.»

Le Trophée de l’élite est un tournoi rotation réunissant les meilleures joueuses qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les finales de la WTA. Le tournoi divise les 12 joueuses en quatre groupes de trois, les gagnantes de chaque groupe se qualifiant pour les demi-finales.

Kerber se trouve dans un groupe avec Anastasia Pavlyuchenkova et Ashleigh Barty.

Les autres joueuses présentes au tournoi incluent la championne des Internationaux des États-Unis, Sloane Stephens, qui est dans un groupe avec Anastasija Sevastova et Barbora Strycova.

«Je veux juste bien faire parce que, évidemment, chaque match est vraiment important, a déclaré Stephens. J’espère bien jouer et disputer quelques matchs.»

Les autres groupes se composent de CoCo Vandeweghe, Peng Shuai et Elena Vesnina; ainsi que Julia Goerges, Kristina Mladenovic et Magdalena Rybarikova.

Les 12 joueuses présentes à ce tournoi ont remporté ensemble 11 tournois en simple en 2017.