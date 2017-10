PHILADELPHIE — L’ancien voltigeur des Ligues majeures Gabe Kapler deviendra le nouveau gérant des Phillies de Philadelphie selon une source bien informée.

Kapler a agi comme directeur du développement des joueurs chez les Dodgers de Los Angeles depuis 2014. Les Dodgers tirent de l’arrière 3-2 face aux Astros de Houston à la Série mondiale. Le sixième match sera présenté mardi à Los Angeles.

Kapler, âgé de 42 ans, remplace Pete Mackanin, qui a été promu à un poste de direction.

Kapler a maintenu une moyenne de .268 avec 82 circuits et 386 points produits en 12 saisons avec six équipes entre 1998 et 2010. Il n’a jamais eu de lien avec les Phillies.

Kapler est considéré comme un fervent des statistiques avancées avec un penchant pour la science du sport. Ce sont deux domaines importants pour la direction des Phillies.

Le directeur général Matt Klentak a dit qu’il voulait un gérant avec une nouvelle voix et un nouveau style pour aider les Phillies à renouer avec les succès. Ils ont terminé la saison avec une fiche de 66-96, mais le noyau de jeunes joueurs talentueux se sont améliorés en deuxième moitié de saison et ils pourraient être prêts à rivaliser.