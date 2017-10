NEW YORK — Le joueur de centre John Tavares des Islanders de New York, qui a réussi deux tours du chapeau et totalisé sept points en trois matchs, a mérité la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Tavares s’est particulièrement signalé lors d’un gain de 5-3 aux dépens des Coyotes de l’Arizona, mardi dernier, quand il a marqué trois buts, dont celui décisif, et obtenu une passe. Il s’agissait de sa 10e performance de quatre points en carrière lors d’un même match.

Après avoir été blanchi lors d’une défaite de 6-4 contre le Wild du Minnesota, il a ajouté son huitième tour du chapeau en carrière quand les Islanders ont triomphé 6-2 des Predators de Nashville.

Le gardien Oscar Dansk des Golden Knights de Vegas et le centre Jean-Gabriel Pageau des Sénateurs d’Ottawa ont obtenu les deux autres mentions d’honneur.

Dansk a remporté deux victoires en autant de matchs, maintenu une moyenne de 1,00 et un taux d’arrêts de 96,8 pour cent pour permettre aux Golden Knights de connaître une semaine parfaite.

Pageau, un ancien des Olympiques de Gatineau et des Saguenéens de Chicoutimi, a pour sa part amassé un but et cinq passes.