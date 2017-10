SAN JOSE, Calif. — Patrick Marleau s’est réveillé chez lui à San Jose et s’est rendu à l’aréna en auto, se préparant pour un match de hockey comme il l’a fait si souvent auparavant.

Mais la soirée de lundi sera différente: Marleau fera partie des rivaux au SAP Center pour la première fois de sa carrière, à son retour à l’aréna où il a brillé pendant 19 saisons.

Le changement est devenu apparent à son arrivée pour l’entraînement matinal: il a pris la direction opposée à celle habituelle, pour ainsi aller vers le vestiaire des visiteurs.

Et ce le sera sans doute encore bien plus lors de la cérémonie d’avant-match, où les Sharks vont lui rendre un hommage vidéo.

«Je vais essayer autant que possible de paraître impassible, a dit Marleau, 38 ans. Ça va être très émotif, c’est certain.»

Marleau s’est joint aux Leafs comme joueur autonome en juillet, acceptant un contrat de 18,75 M $ sur trois ans; les Sharks ne voulaient pas lui offrir plus de deux ans.

À ses 11 premiers matches avec Toronto, il a inscrit quatre buts et sept points.

Marleau, qui a vu bien des coéquipiers arriver et partir dans sa carrière, saisit plus que jamais ce que ça amène de changer de club. Sa femme Christina et leurs quatre enfants, âgés de deux à 11 ans, l’accompagnent en Californie.

«Avant de le vivre, vous ne réalisez pas vraiment à quel point ça peut être difficile pour les familles des joueurs, a dit Marleau. Ça inspire encore plus de respect pour les gars qui doivent traverser ça pendant la saison régulière.»

Au fil des années, Marleau a assisté à plusieurs hommages. Le plus mémorable a été celui à Boston pour Joe Thornton en 2005-06, peu après son échange des Bruins aux Sharks. Moins de six minutes après le début du match, Thornton s’est fait expulser pour avoir frappé Hal Gill par derrière.

«Je vais essayer de ne pas faire ça», a dit Marleau.

Le natif de la Saskatchewan sera toujours identifié aux Sharks, qui l’ont repêché deuxième au total en 1997, alors qu’il avait 17 ans.

Discret mais d’une rare rapidité, Marleau s’est taillé une place parmi l’élite. Il a quitté les Sharks au sommet dans leur histoire pour les matches disputés (1493), les buts (508) et les points (1082).

Dans l’histoire de la LNH, seuls six joueurs ont disputé plus de matches avec un club que Marleau avec San Jose.

Marleau a aidé les Sharks à atteindre la finale de l’Ouest trois fois (2004, 2010 et 2011), ainsi que la finale de la coupe Stanley, en 2016. Pittsburgh a prévalu en six matches.

«Il mérite tout à fait cet hommage, a dit l’entraîneur des Maple Leafs, Mike Babcock. Il l’a mérité en étant une bonne personne et un bon joueur, et ce pendant longtemps. Il devrait prendre le temps de savourer tout ça. Ce qu’il s’apprête à vivre, peu de gars ont l’occasion de le ressentir.»