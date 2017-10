HOUSTON — Les coups de circuit se sont multipliés au Minute Maid Park dimanche, à la suite de balles frappées en flèche en direction des rails qui surplombent le champ extérieur, ou de ballons qui ont abouti tout juste de l’autre côté de la clôture.

Il s’en est frappé sept autres lors du cinquième match de la Série mondiale, portant le total à 22 — un record dans les annales de la classique automnale — avec un match à jouer, peut-être deux.

Dans un duel mettant aux prises les lanceurs partants Clayton Kershaw, pour les Dodgers de Los Angeles, et Dallas Keuchel, du côté des Astros de Houston — deux vainqueurs du Cy Young reconnus parmi les meilleurs de leur profession, il s’est inscrit rien de moins que 25 points.

Après une saison où les cogneurs de puissance ont affiché une cadence qui a même surpassé celle de ses prédécesseurs de l’époque dite des stéroïdes, de nombreux observateurs sont convaincus que quelque chose cloche avec les balles.

«La principale plainte, c’est que les balles semblent différentes depuis le début des séries éliminatoires, et même entre le début des éliminatoires et la Série mondiale, a soutenu l’artilleur Justin Verlander dimanche, à deux jours de son prochain départ.

«Elles sont un peu glissantes. Il faut s’y faire. Je ne pense pas qu’il s’agit du cas d’un lanceur qui déclare ‘Eh, il y a quelque chose de différent ici’. Je pense qu’en groupe, tout le monde affirme ‘Wow, quelque chose n’est pas tout à fait correct ici’».

Les Dodgers et les Astros ont établi un record de la Série mondiale avec huit coups de circuit lors du deuxième match, dont cinq en manches additionnelles, et les sept frappés lors de la cinquième rencontre auraient permis d’égaler l’ancienne marque. Les 25 points enregistrés dans le gain de 13-12 des Astros en dix manches occupent le deuxième rang à ce chapitre dans l’histoire de la Série mondiale.

«De toute évidence, les balles sont compressées», a affirmé Keuchel après le deuxième match.

Ce n’est pas aussi évident pour tout le monde, malgré la profusion de longues balles.

«Personnellement, je n’ai rien remarqué. Et je n’ai pas essayé d’y penser non plus, a mentionné le releveur Brandon Morrow, des Dodgers, après avoir été victime de deux coups de circuit lors du cinquième match. Ce n’est pas quelque chose que vous voulez voir envahir votre esprit.»

Même chose pour Kershaw, même après avoir concédé un huitième circuit depuis le début des matchs éliminatoires.

«Je n’y porte pas vraiment attention, a lancé le gaucher des Dodgers. J’imagine que les deux clans s’occupent de cette question, alors ce n’est pas quelque chose dont je vais m’inquiéter.»

L’ancien record de 21 circuits remontait à la Série mondiale de 2002. Les Angels d’Anaheim en avaient obtenu sept tandis que Barry Bonds et ses coéquipiers des Giants de San Francisco en avaient accumulé 14 lors des sept matchs. C’était un avant que le Baseball majeur n’implante des tests de dépistage anonymes.

Parmi les allégations qui circulent, certains observateurs font allusion à une étude qui aurait permis de noter des différences dans la taille et la hauteur des coutures des balles depuis la pause du match des étoiles de 2015.

«Je sais que des gens ont parlé de balles de tailles différentes, que certaines étaient plus grosses, d’autres plus petites. Dans certains cas, les coutures étaient plus hautes, dans d’autres, elles étaient plus basses. Mais non, il y a eu constance, a déclaré Rich Hill, qui sera le partant des Dodgers lors du sixième match.

«Je crois que c’est davantage lié aux conditions climatiques, a-t-il renchéri. S’il fait plus froid, la balle sera plus glissante. Si le temps est plus chaud, il se peut que vous trouviez que la balle paraisse un peu plus humide.»

Le commissaire Rob Manfred assure qu’il n’y a rien de louche.

«J’ai totalement confiance au fait que les balles que nous utilisons répondent aux critères que nous avons établis», a déclaré Manfred vendredi.

Verlander a exprimé son désaccord.

«Je sais que M. Manfred a affirmé que les balles n’ont pas changé, mais je pense qu’il existe assez d’information pour dire que ce n’est pas vrai.»

Verlander rejette aussi la notion selon laquelle la façon dont les balles sont frottées a une incidence pendant les matchs.

«Je sais que le Baseball majeur utilise la même terre pour chaque balle et pour chaque match. Je pense qu’il y a un élément plus global qui échappe à tout le monde.»