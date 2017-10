LOS ANGELES — Après un cinquième match de la Série mondiale qui s’est fini 13-12 en 10 manches, en faveur de Houston, les joueurs des Dodgers semblaient étourdis, encore plus en comparaison avec l’exubérance des Astros.

Il a fallu cinq heures et 17 minutes, mais les Astros ont réussi à prendre les devants 3-2 dans la série.

«Si nous pouvons juste les limiter à moins de 12 points, nous allons signer quelques victoires», a dit le releveur des Dodgers Ross Stripling, prenant la chose avec humour.

La sixième confrontation aura lieu mardi soir, au Dodger Stadium. Comme lors du deuxième match, les lanceurs partants seront Justin Verlander et Rich Hill.

Les Astros seront en quête d’un tout premier titre, eux qui ont vu le jour en 1962.

«Le baseball est un sport de ‘momentum’», a dit le receveur Brian McCann des Astros, qui a amorcé le ralliement décisif en étant atteint par un tir de Kenley Jansen, en 10e.

Los Angeles a perdu des avances de 4-0, 7-4 et 8-7. Les Astros ont mené 11-8 et 12-9 mais en neuvième, Yasiel Puig a frappé un circuit de deux points et Chris Taylor a ajouté un simple d’un point, avec un compte de deux balles deux prises.

Il peut être difficile de rebondir après une cruelle défaite en Série mondiale.

En 1986, Boston s’est trouvé deux fois à une prise du triomphe avant que le roulant de Mookie Wilson passe entre les jambes du premier but Bill Buckner, donnant la victoire aux Mets lors du sixième match, 6-5. Dans le match ultime, les Red Sox ont gaspillé un coussin de trois points et les Mets ont été déclarés champions, l’emportant 8-5.

Lors du match numéro six en 2011, le Texas a été deux fois à une prise de tout rafler mais St. Louis a eu le dessus en 11 manches, résultat du circuit de David Freese. Le soir suivant, à St. Louis, les Rangers ont marqué deux fois à leur premier tour au bâton mais les Cards ont eu le dernier mot, 6-2.

Quarante-trois des 65 équipes ayant mené la classique automnale 3-2 l’ont remportée, incluant 25 lors du sixième match. Les clubs à domicile ont gagné quatre des cinq derniers matches numéro six.