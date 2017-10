HARRISON, N.J. — Un coup franc de Sebastian Giovinco (72e minute) a permis au Toronto FC de s’imposer 2-1 face aux Red Bulls de New York en match aller de la demi-finale de l’Est en MLS, lundi.

Le score était 1-1 à la demie, suite aux filets de Victor Vazquez des visiteurs et Daniel Royer, du Red Bull. Ils ont marqué à la huitième minute et lors des arrêts de jeu, respectivement.

New York est passé près de s’emparer de l’avance à la 62e minute et peu après, avec des frappes menaçantes de Bradley Wright-Phillips et Gonzalo Veron.

C’est Felipe qui a fait chuter Giovinco, menant au coup de franc courbé et fructueux de l’Italien. Ce dernier faisait mouche de cette façon pour la septième fois en 2017.

Le FC a dominé la ligue en saison régulière, obtenant 69 points. Les Red Bulls ont fini sixièmes dans l’Est.

Le match retour sera présenté dimanche après-midi, au BMO Field. Le FC y a perdu un seul match cette année (13-1-3).

Les rivaux en finale de l’Est seront le New York City FC ou le Crew de Columbus.