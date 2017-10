OTTAWA — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Centre Canadian Tire entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa.

Al Montoya accueilli froidement

Alors que le Canadien disputait le premier de quatre matchs en six soirs à l’étranger, l’entraîneur-chef Claude Julien avait choisi de faire confiance à Al Montoya pour protéger les filets de l’équipe. Mais le gardien américain a été accueilli plutôt froidement alors qu’il a cédé un but dès le premier tir en sa direction, après seulement 21 secondes de jeu. Posté derrière son filet, le défenseur Brandon Davidson a tenté une passe du revers qui a abouti sur la lame du bâton de Tom Pyatt. Du cercle gauche de mise en jeu, l’ancien du Canadien a décoché un tir des poignets que Montoya a bloqué. La rondelle a cependant rebondi dans les airs, derrière lui et abouti derrière la ligne rouge.

Une punition, deux buts

Nullement abattus par le but rapide des Sénateurs en début de rencontre, les joueurs du Canadien ont réagi en inscrivant deux buts en moins de trois minutes en première période. Toujours à la recherche d’un premier filet en avantage numérique depuis le 25 février 2017, Max Pacioretty a plutôt profité d’un généreux cadeau du gardien Craig Anderson pour inscrire son quatrième de la saison pendant que son coéquipier Victor Mete purgeait une pénalité mineure pour avoir retenu. Mais le sentiment de soulagement qu’a pu ressentir le jeune défenseur du Tricolore a probablement rapidement disparu car Ryan Dzingel a riposté 55 secondes plus tard. Comme dans le cas de Pacioretty, il s’agissait d’un quatrième but pour le rapide patineur des Sénateurs.

Lehkonen brise la glace

Pressenti pour devenir un pivot important de l’attaque du Canadien, Artturi Lehkonen était enlisé dans une disette qui ne semblait pas vouloir prendre fin. Ce sont les Sénateurs qui ont écopé quand le Finlandais a complété une belle passe de Jonathan Drouin. Lehkonen a été à l’origine du but en battant de vitesse le défenseur Johnny Oduya pour la rondelle en zone neutre. Une fois en zone des Sénateurs, Lehkonen a effectué une feinte de passe vers Paul Byron avant de glisser la rondelle vers Drouin. Ce dernier n’a pas hésité et lui a aussitôt remis le disque. Lehkonen a réussi à le loger derrière un Craig Anderson hors-position et malgré le repli d’Oduya.

Après un premier, un deuxième pour Hudon

Il a fallu 12 matchs et 36 tirs pour que Charles Hudon n’obtienne son premier but en carrière dans la LNH, il lui a fallu attendre moins de 12 minutes pour compléter son doublé, dès son deuxième tir du match. Posté à la gauche du filet de Craig Anderson et laissé sans surveillance, Hudon a pu s’emparer du retour d’un tir hors-cible de Shea Weber, qui a donné contre la rampe derrière le but des Sénateurs. Anderson pensait avoir fermé l’ouverture mais Hudon a montré qu’il possédait de bonnes mains en logeant un tir du revers dans la partie supérieure gauche du filet.

Deux buts qui coulent les Sénateurs

Alors que les Sénateurs avaient réduit l’écart à un seul but en milieu de la période médiane, le Canadien a frappé tard mais rapidement à la fin de l’engagement pour sortir leurs rivaux du match. Loin dans sa zone, Jordie Benn a servi une superbe passe pour permettre à Alex Galchenyuk de filer seul vers Craig Anderson, qu’il a battu d’un tir vif des poignets dans la partie supérieure gauche du filet, pour son premier but à forces égales cette saison. Moins de deux minutes plus tard, avec une trentaine de secondes à jouer au deuxième vingt, Brendan Gallagher portait le score 6-3 à la suite d’une superbe pièce de jeu individuelle.