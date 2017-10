PHILADELPHIE — Un peu plus et tout s’écroulait mais les Coyotes ont finalement gagné un premier match cette saison, lundi.

Alex Goligoski a marqué à 4:45 en prolongation et l’Arizona a vaincu les Flyers de Philadelphie, 4-3.

Les Flyers perdaient 3-0 en début de troisième période avant un doublé de Sean Couturier (à 2:14 et 19:44) et un but de Jordan Weal (19:07).

Jordan Martinook, Christian Dvorak et Brendan Perlini avaient marqué pour les Coyotes, dont la fiche était de 0-10-1.

L’Arizona va terminer un séjour de cinq matches à l’étranger mardi, à Detroit.

Ivan Provorov a contribué à chaque filet des Flyers. Brian Elliott a réussi 30 arrêts.

Couturier a créé l’impasse en faisant dévier un tir derrière Scott Wedgewood, qui a fait 28 arrêts. Goligoski a mis fin au débat d’un angle difficile, suite à une passe de Clayton Keller.