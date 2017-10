SUNRISE, Fla. — Andrei Vasilevskiy a remporté un neuvième départ de suite, lundi, aidant le Lightning de Tampa Bay à infliger un revers de 8-5 aux Panthers de la Floride.

Vasilevskiy a stoppé 18 tirs, tandis que Steven Stamkos a inscrit un doublé.

Nikita Kucherov a obtenu son 13e but, un sommet dans la Ligue nationale.

Vladislav Namestnikov a réussi le but déterminant en fin de deuxième période.

Ondrej Palat, Brayden Point, Yanni Gourde et Anton Stralman ont été les autres marqueurs du Lightning.

Aleksander Barkov a récolté un but et trois mentions d’aide pour les Panthers. Jonathan Huberdeau, Evgeni Dadanov, Jamie McGinn et Aaron Ekblad ont aussi marqué dans une cause perdante.

Cédric Paquette du Lightning ratait un sixième match d’affilée, blessé au bas du corps.