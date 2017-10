PORTLAND, Ore. — DeMar DeRozan a inscrit 25 points et les Raptors de Toronto ont vaincu les Trail Blazers de Portland 99-85, lundi.

Kyle Lowry a ajouté 19 points pour les Raptors, qui gagnaient un deuxième match de suite, après le gain de vendredi face aux Lakers.

Lowry a réussi trois tirs de trois points sur six. Il a également fourni 10 rebonds et six passes.

Lucas Nogueira a brillé avec 17 points et cinq blocs.

Le séjour de six matches à l’étranger s’est amorcé avec des revers contre les Spurs et les Warriors.

Le périple se poursuit mercredi à Denver, avant de se conclure vendredi en Utah.

Serge Ibaka a obtenu un répit, ennuyé au genou droit. Jonas Valanciunas a raté un quatrième match de suite, résultat d’une entorse à la cheville gauche.

Damian Lillard a inscrit 36 points pour les Blazers, qui n’ont marqué que six points au deuxième quart.