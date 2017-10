ZHUHAI, Chine — CoCo Vandeweghe, deuxième tête de série, a amorcé le tournoi du Trophée de l’élite avec une victoire de 3-6, 6-3, 6-2 aux dépens de la Chinoise Peng Shuai.

Vandeweghe s’est ressaisie après un lent début de match et concédé deux bris de service au premier set, concluant la confrontation avec six as et convertissant cinq de ses huit balles de bris contre Peng dans le groupe bougainvillier.

«Le match a été très difficile pour moi. Je ne parvenais pas à vraiment bien frapper la balle, je ne remettais pas assez de balles en jeu et j’étais tout simplement très brouillonne en début de match, a déclaré Vandeweghe. Cela lui a permis de bien entreprendre le match, et j’ai dû continuer à me battre.»

Julia Goerges, no 7, a pour sa part inscrit une victoire de 6-1, 7-6 (5) contre Magdalena Rybarakova dans le groupe azalée.

Ce tournoi est réservé aux meilleures joueuses du circuit féminin qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les Finales de la WTA présentées à Singapour la semaine dernière, en plus de l’invitation accordée à Peng. Les 12 joueuses sont réparties au sein de quatre groupes.

Angelique Kerber, qui a terminé 2016 au premier rang mondial, affronte Anastasia Pavlyuenkova, no 4, en soirée dans le groupe rose.