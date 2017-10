ATHÈNES, Grèce — La flamme olympique a été remise aux organisateurs des Jeux d’hiver de Pyeongchang 2018 mardi, et elle entreprendra maintenant un périple de 100 jours en Corée du Sud avant la cérémonie d’ouverture, le 9 février.

Le président du comité organisateur de Pyeongchang, Lee Hee-beom, a déclaré que les Jeux seraient des Jeux olympiques de «paix et d’harmonie», en dépit des tensions entre le pays hôte et son voisin isolé doté de l’arme nucléaire, la Corée du Nord.

Vêtue comme une grande prêtresse, l’actrice Katerina Lehou a mené la cérémonie de 90 minutes au stade panathénien d’Athènes, un site en marbre en forme de fer à cheval où les premiers Jeux olympiques de l’ère moderne ont eu lieu en 1896.

La vasque a été allumée par le skieur grec Ioannis Proios après les performances de chanteurs, danseurs et acrobates de Grèce et de Corée du Sud. La flamme, placée dans une lanterne, a été remise au président du Comité olympique grec, Spyros Capralos, qui l’a transmise à Lee.

Le relais de la flamme en Corée du Sud impliquera quelque 7500 porteurs et traversera neuf provinces et huit grandes villes avant d’arriver au Stade olympique de Pyeongchang pour la cérémonie d’ouverture.

Les préparatifs pour les Jeux prévus du 9 au 25 février se déroulent dans un contexte de tension croissante dans la péninsule coréenne à la suite des essais nucléaires et des tirs de missiles menés par la Corée du Nord. Lee a promis que les jeux seront sécuritaires, mais il n’a fait aucune mention de la crise dans ses commentaires à Athènes.

«Nous sommes prêts à accueillir le monde à Pyeongchang. La construction des sites de compétition et autres installations est déjà complétée, a déclaré Lee, quelques instants avant de recevoir un flambeau blanc et or avec la flamme olympique. Pyeongchang 2018 offrira des Jeux olympiques de paix et d’harmonie.»

Les organisateurs sud-coréens ont indiqué que deux lanternes de paraffine de secours étaient également utilisées pour le vol d’Athènes à Incheon, en Corée du Sud, et qu’elles étaient escortées par trois pompiers.

La cérémonie de mardi s’est déroulée après l’allumage de la flamme dans l’ancienne Olympie, le 23 octobre. Il a été suivi d’un relais de la torche à travers la Grèce.