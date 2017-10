PHILADELPHIE — Les Eagles de Philadelphie, la meilleure équipe de la NFL, ont amélioré leur offensive en faisant l’acquisition du demi-offensif Jay Ajayi des Dolphins de Miami en retour d’un choix de quatrième ronde en 2018.

Ce transfert d’importance a été annoncé quelques heures avant la date limite.

Ajayi a totalisé des gains au sol de 465 verges et sa moyenne s’établit à 3,4 verges par course. Il a obtenu des gains de 1272 verges la saison dernière, dont trois matchs de plus de 200 verges.

LeGarrette Blount mène les Eagles avec des gains au sol de 467 verges et une moyenne de 4,7 verges par course. Les Eagles (7-1) occupent le cinquième rang de la ligue pour les gains au sol et ils ont remporté six victoires d’affilée.