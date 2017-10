TORONTO — Le receveur Diontae Spencer du Rouge et Noir d’Ottawa, le demi offensif Chris Rainey des Lions de la Colombie-Britannique et le receveur Brandon Banks des Tiger-Cats de Hamilton figurent au tableau d’honneur hebdomadaire de la Ligue canadienne de football.

Par ailleurs, Banks ainsi que les quarts-arrières Mike Reilly des Eskimos d’Edmonton et Jeremiah Masoli des Tiger-Cats ont été nommés les joueurs du mois d’octobre.

Spencer a joué un rôle de premier plan lors la victoire de 41-36 du Rouge et Noir contre les Tiger-Cats quand il a totalisé des gains de 496 verges, un nouveau record de la ligue lors d’un match de saison régulière.

Il a gagné 133 verges sur des réceptions, 169 verges sur des retours de dégagement, 165 verges sur des retours de botté d’envoi et 29 verges sur un retour de placement raté.

Rainey, également spécialiste des retours de botté, a combiné des gains de 304 verges. Il a gagné 106 verges en 16 courses et capté six passes pour 89 verges et deux touchés.

Banks, lui, a cumulé 193 verges et réussi deux touchés après avoir capté des passes de 12 et 42 verges de Masoli.

L’athlète de 29 ans a connu un mois d’octobre productif, amassant 100 verges ou plus par la passe à chacun de ses quatre matchs. Il a aussi marqué cinq touchés, ce qui justifie son choix parmi les joueurs du mois.

Reilly a récolté des gains de 1276 verges par la passe et a complété huit passes de touché pour aider les Eskimos à gagner quatre matchs d’affilée en octobre.

Enfin, Masoli a établi des sommets personnels en octobre. En quatre matchs, il a totalisé 1422 verges par la passe, lancé huit passes de touché et n’a été intercepté qu’une seule fois.