NEW YORK — Mika Zibanejad a dénoué l’impasse en fin de rencontre et les Rangers de New York ont prévalu 6-4 face aux Golden Knights de Las Vegas, mardi.

Zibanejad a marqué en avantage numérique, à 14:11 au troisième vingt. Il a fait mouche avec un tir des poignets, d’un peu plus haut que le cercle droit.

Le centre de 24 ans a aussi obtenu deux passes.

Zibanejad mène les siens avec huit buts et 13 points cette saison.

Jimmy Vesey, Mats Zuccarello, Chris Kreider, Pavel Buchnevich et Michael Grabner ont réussi les autres buts des Rangers, qui ont comblé un déficit de 4-2.

Grabner a mis la touche finale dans un filet désert.

Henrik Lundqvist a fait 30 arrêts. Il est désormais seul au neuvième rang de l’histoire pour les victoires, avec 408.

Le groupe d’Alain Vigneault prend la direction de la Floride pour y affronter le Lightning et les Panthers, jeudi et samedi.

Maxime Lagacé a donné cinq buts en 37 tirs à son premier départ dans la LNH. Le gardien de 24 ans de Longueuil avait disputé ses premières minutes dans la ligue lundi soir, à Brooklyn. Prenant la relève d’Oscar Dansk, blessé, il a permis quatre buts en 11 tirs dans un gain de 6-3 des Islanders.

Reilly Smith a fourni un doublé dans une cause perdante. David Perron et Oscar Lindberg ont été les autres buteurs des Knights, qui ont échappé leurs deux dernières rencontres.

Las Vegas est au coeur d’un séjour de six matches à l’étranger qui va se conclure à Montréal, le 7 novembre.

Smith a donné les devants 3-2 aux siens avec son deuxième but de la soirée, à 7:06 au deuxième tiers. Il a converti du revers une rondelle libre à l’embouchure gauche, à la suite d’un tir de William Karlsson.

Avec 1:01 à écouler au deuxième engagement, Perron, de Sherbrooke, est devenu le premier joueur de l’histoire des Knights à marquer sur un tir de punition.

Kreider a toutefois corsé les choses à 5:31 en troisième période, redirigeant une passe précise de Zibanejad.

Buchnevich a ensuite créé l’égalité à 9:26 lorsque laissé seul devant le but, après un cafouillage des Golden Knights.