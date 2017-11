L’Agence analytique Gracenote Sports prédit une domination de l’Allemagne et de la Norvège aux prochains Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.

Son président, Simon Gleave, a indiqué à l’Associated Press que le modèle statistique de la compagnie prévoit une récolte de 14 médailles d’or et 35 médailles au total pour l’Allemagne, contre 32 médailles, dont 12 d’or pour la Norvège.

Les États-Unis suivraient avec 10 médailles d’or pour un total de 29 médailles. Gleave prédit plus de médailles au Canada avec 31, mais seulement cinq d’or.

Le Canada n’arriverait que 10e au pour le nombre de médailles d’or à ces Jeux. En plus de l’Allemagne, la Norvège et les États-Unis, la France (9), l’Autriche et la Corée du Sud (7), ainsi que les Pays-Bas, la Chine et la Russie (6) le devanceraient.

Gracenote fait par contre face à un important dilemne: qu’adviendra-t-il de la Russie? Le Comité international olympique doit statuer sur la délégation russe, qui pourrait être exclue en raison du scandale de dopage auquel elle fait face, en décembre, alors que les JO seront lancés le 9 février, soit dans 100 jours.

La décision du CIO pourrait toutefois survenir tout juste avant ceux-ci, comme ça avait été le cas l’an dernier à Rio de Janeiro.

Si jamais la Russie est exclue, les Pays-Bas ajouteraient deux médailles d’or à leur récolte. Les quatre autres iraient au Canada, à l’Allemagne, à la Norvège et au Japon.