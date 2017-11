EAST RUTHERFORD, N.J. — Les Bills surprennent beaucoup cette année et jeudi, Buffalo aura la chance de se faire valoir devant un grand auditoire au MetLife Stadium, contre les Jets de New York.

«Vous avez hâte à ces moments où toute l’attention est tournée vers vous, a dit le quart Tyrod Taylor, des Bills. Les gars se préparent intensément. Ils veulent montrer à quel point nous sommes à prendre au sérieux.»

Les Bills ont une fiche de 5-2 qui fait penser à l’édition de 1993, quand Jim Kelly, Thurman Thomas, Bruce Smith et compagnie ont remporté sept de leurs huit premiers matches.

«Il faut se rappeler que personne ne vous donnera un trophée parce que vous avez une fiche de 5-2, a dit l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, qui en est à sa première saison aux commandes d’une équipe de la NFL. Cela dit, je suis extrêmement fier de ces gars-là. Ils ont travaillé fort et ont mérité chacune de ces victoires.»

Les revers des Bills ont été très honorables: 9-3 à Charlotte et 20-16 contre Cincinnati. Le club n’a pas encore accusé plus de sept points de retard.

«Ils sont coriaces et disciplinés, a dit l’entraîneur des Jets (3-5), Todd Bowles. Leur attaque au sol est très solide et leur quart protège bien le ballon. Encore plus important, ils ne perdent pas le ballon mais ils jouent le tour à leurs rivaux. Ils jouent du bon football.»

Les Bills ont plusieurs jeunes joueurs, tandis que d’autres ont galéré. La combinaison offre de beaux résultats.

«Depuis le début de la saison, les gros jeux sont venus de plusieurs joueurs différents, a dit Taylor. C’est ce qui nous définit, en attaque et en défense.»

LeSean McCoy a retrouvé sa touche.

Le demi offensif a fourni 110 verges de courses dans le premier match des Bills. Lors des quatre matches suivants, il a été limité à 169 verges au total. Mais au fil des deux dernières rencontres, il a totalisé 242 verges au sol, dont 151 contre Oakland, dimanche dernier. Ses trois touchés ont été inscrits lors des deux derniers matches.

Les Bills ont revu leurs schémas de blocs à la mi-octobre et le bloqueur Cordy Glenn, qui était ennuyé aux deux pieds, a pu amorcer les deux derniers matches.

«Chaque fois que Shady peut faire du dommage, ça lui donne une bonne dose de confiance, a dit Taylor. Et ça aide à me donner des cibles plus à découvert.»

Les Jets ont perdu trois matches d’affilée, incluant deux rencontres aux Meadowlands. Lors des deux derniers matches, ils ont bousillé une avance au dernier quart.

«Ça m’a fâché et c’est la même chose pour tous les autres gars, dit Austin Seferian-Jenkins, un ailier rapproché. C’est frustrant pour nous et pour les partisans. C’est dur parce que vous voyez l’étincelle. Il faut trouver le moyen de faire durer nos bonnes séquences.»

Bowles peut compter sur une solide saison de Josh McCown. Il ne ressent pas de pression pour donner plus d’occasion aux jeunes Christian Hackenberg et Bryce Petty.

McCown, 38 ans, est le premier joueur de l’histoire des Jets avec plus d’une passe de touché et un taux de réussite de passes de 60 pour cent ou mieux pendant quatre matches de suite. Il a complété 70,5 pour cent de ses passes, n’étant devancé à ce niveau que par Drew Brees des Saints, avec 70,6 pour cent.